Apple non vuole gli emulatori PC su iOS

Apple ha negato la pubblicazione di iDOS 3 su iOS. Lo stesso esito era stato annunciato dallo sviluppatore di UTM SE all’inizio del mese. È quindi confermato che gli emulatori PC non possono essere utilizzati sul sistema operativo, a differenza degli emulatori di console e delle app di game streaming.

Niente emulatori PC su iOS

Grazie al Digital Markets Act (DMA), Apple ha apportato numerosi cambiamenti alle linee guida per la distribuzione delle app su iOS. Alcune, come quelle relative agli emulatori, valgono in tutto il mondo, non solo in Europa. Sfruttando questa “liberalizzazione”, molti sviluppatori hanno pubblicato app che consentono di usare retro game per console.

Chaoji Li ha inviato iDOS 3 (emulatore DOS) ad Apple per il tradizionale controllo, ma dopo due mesi ha ricevuto una risposta negativa. L’app non è un emulatore per console, quindi non rispetta il punto 4.7 delle nuove linee guida.

Anche l’app UTM SE (emulatore Windows e Linux) non è stata approvata da Apple per lo stesso motivo. In questo caso è stata però negata anche la distribuzione tramite app store di terze parti. L’azienda di Cupertino afferma che non è rispettato il punto 2.5.2 delle linee guida, in base al quale le app non possono scaricare, installare o eseguire codice che introducono o modificano le funzionalità.

Il riferimento è probabilmente alla compilazione JIT (Just-In-Time), ma UTM SE non usa questa tecnica (come DolphiniOS). Il punto 4.7 consente invece l’uso di codice esterno, ma si tratta di un’eccezione solo per le app distribuite tramite App Store.