Apple: avviso su pagamenti esterni presente dal 2024

Alcuni utenti hanno notato ieri un avviso nella pagina dell’app Instacar che indica l’uso di un metodo di pagamento esterno e quindi meno sicuro di quello offerto da Apple. Apple ha comunicato che l’avviso è stato introdotto in Europa a marzo 2024, ovvero da quando viene applicato il Digital Markets Act (DMA).

Il messaggio verrà cambiato

L’argomento è diventato virale su X in seguito alla pubblicazione di un post. L’utente afferma di non aver mai visto prima l’avviso che indica l’uso di un metodo di pagamento esterno. Altri utenti hanno ipotizzato che fosse una “ritorsione” di Apple dopo la sentenza sulla clausola anti-steering negli Stati Uniti.

In realtà, l’avviso viene mostrato solo agli utenti europei e non è una novità recente. L’azienda di Cupertino ha spiegato che appare automaticamente da marzo 2024, se l’app usa un metodo di pagamento esterno. Come ha evidenziato il CEO di RevenueCat, i pagamenti esterni sono stati utilizzati da meno di 100 sviluppatori europei (i requisiti da rispettare sono piuttosto rigidi e deve essere pagata anche la Core Technology Fee). Ecco perché l’avviso è rimasto “nascosto” per oltre un anno.

Nella pagina riservata agli sviluppatori europei è scritto che il banner informativo viene mostrato nella pagina delle app con opzione di pagamento alternativo. Il CEO di RevenueCat ha richiesto una nota della collettività per il post originario, ma non è ancora visibile.

Nell’avviso è presente un triangolo con un punto esclamativo. Questo simbolo viene solitamente mostrato in caso di grave pericolo, come la perdita di dati. Apple aveva già cambiato simbolo (un cerchio con la lettera i) e messaggio (“Le transazioni in questa app sono supportate dallo sviluppatore non da Apple“), ma la Commissione europea non ha ancora permesso di implementare le modifiche.