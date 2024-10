Apple Car: sospesi i permessi per i test di guida autonoma

Apple ha detto ufficialmente addio al suo progetto di auto elettrica e autonoma. La conferma arriva dalla notizia relativa alla recente cancellazione del permesso di test rilasciato dal Dipartimento dei Veicoli a Motore della California (DMV). Si tratta di un’informazione di particolare rilievo, visto e considerato che ciò fa definitivamente cadere ogni speranza di vedere realizzata la tanto chiacchierata e bramata Apple Car, a cui l’azienda stava lavorando da oltre un decennio.

Apple Car: l’addio definitivo al progetto

Andando più in dettaglio, il Dipartimento dei Veicoli a Motore della California della California ha ricevuto conferma da Apple il 25 settembre 2024 per annullare il permesso di test dei veicoli autonomi. La cancellazione è divenuta effettiva a partire dal 27 settembre. Il permesso in questione era stato concesso al gruppo capitanato da Tim Cook nel 2017, con lo scopo di permettere di continuare i test fino al 30 aprile 2025. Ritirando il permesso, però, Apple ha interrotto anticipatamente e ufficialmente qualsiasi speranza di lanciare un proprio veicolo a guida autonoma, sulla falsariga delle informazioni pregresse che erano state fornite da Mark Gurman di Bloomberg.

Ricordiamo che, da quando Apple ha iniziato a sviluppare tecnologie per la guida autonoma, il progetto è stato oggetto di numerose speculazioni. Le auto utilizzate per i test, generalmente dei SUV Lexus a noleggio, erano equipaggiate con una vasta gamma di sensori e telecamere per raccogliere dati ed eseguire tutti i test del caso sulle strade californiane. Purtroppo, però, il progetto non è mai arrivato alla fase finale di produzione di un veicolo commerciale.