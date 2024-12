Apple detta le tendenze del mercato dei visori VR e MR

Chi pensa che il mercato dei visori VR e MR sia roba da nerd, si sbaglia di grosso. Nel 2024 è diventato un affare serio. Meta, il colosso di Mark Zuckerberg, si è presa il 73% della torta. Come? Puntando su visori alla portata di tutti, come il Quest 3S a 299 dollari. Risultato? Un bel +11% di spedizioni rispetto all’anno prima.

Meta domina il mercato VR/MR con 73% di quota, ma è Apple Vision Pro il trendsetter

Ma attenzione, Meta non è sola. Sony si è accaparrata il 9% del mercato con il suo PS VR2. E il resto? Spartito tra i vari competitor. In totale, si parla di 9,6 milioni di visori VR/MR spediti nel 2024, con una crescita dell’8,8%. Mica male! E poi c’è Apple, che non se ne sta a guardare. Il colosso di Cupertino ha sfornato il Vision Pro, un visore da ben 3.499 dollari. In pochi mesi, si è preso il 5% del mercato. Certo, costa più di 10 Quest 3S messi insieme, ma ha fatto scuola.

Tre trend da tenere d’occhio

Secondo gli esperti di TrendForce, il futuro dei visori VR e MR ruota attorno a tre trend chiave:

Il dominio dei visori low-cost;

Il passaggio da accessori per l’intrattenimento a strumenti per la produttività;

L’adozione della tecnologia OLEDoS (OLED on Silicon) per i visori premium.

Apple Vision Pro è stato il primo a usare gli schermi OLEDoS. E non solo per guardare film o giocare. Grazie a funzioni come l’editing di documenti, le riunioni virtuali e le app per salute e istruzione, ha cambiato le carte in tavola. Ora i visori VR e MR non sono più solo giocattoli, ma strumenti per la produttività.

Apple, un piede in due scarpe?

E per il futuro? TrendForce scommette che Apple presenterà i suoi nuovi visori VR e MR già nel 2026. La parola d’ordine? Diversificare. Da un lato, ancora visori premium con schermi OLEDoS ad altissima risoluzione (oltre 3000ppi). Magari risparmiando un po’ sui componenti, grazie a fornitori cinesi. Dall’altro, un modello più abbordabile per il mercato mainstream. Qui Apple punterà su efficienza e accessibilità, con alternative come schermi OLED su vetro e LCD con tecnologia LTPO.