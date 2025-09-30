Apple: due nuovi monitor per Mac potrebbero arrivare quest'anno

Apple dovrebbe lanciare due nuovi monitor esterni che in base a quanto emerso arriveranno sul mercato entro la fine dell’anno o all’inizio del 2026. A riferirlo è stato il giornalista Mark Gurman di Bloomberg, con la sua più recente newsletter “Power On”.

Apple: nuovi monitor in arrivo tra fine anno e inizio 2026

Andando maggiormente nel dettaglio, Apple si sta avvicinando alla produzione di massa dei nuovi monitor esterni per Mac e questa sarà la prima volta che l’azienda rivisiterà la categoria di prodotti dal debutto dell’Apple Studio Display nel 2022.

I due monitor hanno il nome in codice interno J427 e J527. Gurman a febbraio ha riferito che il colosso di Cupertino stava aumentando il lavoro su un nuovo Studio Display. Da luglio, però, il giornalista non ha specificamente collegato il nome in codice a un nuovo Apple Studio Display o a un nuovo Pro Display XDR che ha fatto il suo debutto insieme al Mac Pro nel 2019 e anch’esso non ha mai ricevuto un aggiornamento da quando è stato lanciato.

Oltre ai dettagli in questione, Gurman non ha rivelato nuove funzionalità o modifiche pianificate per i monitor, ma a febbraio l’analista Ross Young ha dichiarato che il gruppo capitanato da Tim Cook stava sviluppando un nuovo monitor con mini-LED e che questo potrebbe essere lanciato alla fine del 2025 o all’inizio del 2026.

Da notare che l’adozione della tecnologia mini-LED fornirebbe alcuni vantaggi, come una maggiore luminosità e un rapporto di contrasto più elevato rispetto a quanto offerto dall’attuale Studio Display con tecnologia LED.