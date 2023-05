Apple: Final Cut Pro e Logic Pro sul visore AR/VR

Si torna a parlare del visore AR/VR di Apple che potrebbe venire finalmente annunciato in occasione della WWDC 2023 che si terrà a inizio giugno e questa volta il focus è sui possibili software che potrebbero “girare” sul suo sistema operativo. A quanto pare, il dispositivo sarà in grado di eseguire Final Cut Pro e Logic Pro.

Apple: Final Cut Pro e Logic Pro in esecuzione sul visore AR/VR

A riferirlo è stato Mark Gurman, il quale ha condiviso un tweet con cui ha per l’appunto affermato che esiste una possibilità piuttosto concreta che il visore AR/VR del gruppo di Cupertino possa eseguire i software in questione pensati per professionisti audio e video.

Given that the Apple headset and xrOS will run iPadOS apps, there’s a very real possibility the device will (eventually) run Final Cut Pro and Logic Pro as well. More details on how the headset will work here: https://t.co/6cAnx3mMSC — Mark Gurman (@markgurman) May 9, 2023

Ciò sarebbe possibile in quanto il visore AR/VR di Apple dovrebbe essere in grado di eseguire app per iPad adattate allo scopo.

Sarebbero già pronte svariate app native, tra cui Safari, Calendario, Contatti, File, Casa, Mappe, Note, Foto, Promemoria, Musica, News, Borsa e meteo, oltre che Pages, Numbers e Keynote. A queste si potrebbero pertanto aggiungere per l’appunto Final Cut Pro e Logic Pro che l’azienda di Cupertino ha annunciato nelle score ore anche per il suo tablet.

Da tenere presente che sino a questo momento i visori per la realtà mista e aumentata non sono riusciti a suscitare particolare interesse, attirando l’attenzione solo di specifiche categorie di utenti, come ad esempio i videogiocatori, a causa della carenza di vere proprie “killer app”.

Il visore AR/VR di Apple, però, dovrebbe rappresentare un nuovo modo sia di produrre che di fruire di contenuti multimediali, andando a sostituire, a lungo andare, il ruolo che nel tempo è riuscito ad assumere l’iPhone.