Apple Glass: in sviluppo una versione di visionOS specifica

Secondo quanto riferito, Apple starebbe sviluppando una versione di visionOS, il sistema operativo di Vision Pro, che funzionerà con gli occhiali smart a cui l’azienda si vocifera stia lavorando e che per convenzione vengono identificati con il nome di Apple Glass.

Apple Glass con una versione di visionOS dedicata

Andando più in dettaglio, in base a quanto riferito nelle sorse ore dal noto giornalista Mark Gurman di Bloomberg, il Vision Products Group di Apple sta guardando oltre il Vision Pro e sta considerando di lanciare degli occhiali smart paragonabili alla collaborazione Ray-Ban di Meta. I dirigenti coinvolti non sono tuttavia del parare che affinché il dispositivo sia pronto potrebbero volerci almeno tre anni, con molte ricerche ancora da fare.

A tal fine, l’azienda sta attualmente conducendo degli studi sugli utenti nei suoi uffici, condotti dal team Product Systems Quality di Apple che è parte della divisione hardware engineering, per valutare l’attrattiva delle funzionalità e delle interfacce e sta già lavorando su una versione di visionOS che funzionerà sugli occhiali. Il nome in codice è Atlas.

Il lavoro continua in una struttura segreta a Santa Clara, una città lontana dalla base dell’azienda a Cupertino. Apple ha licenziato alcuni dipendenti dal sito l’anno scorso, mentre il resto del personale lavora sulla tecnologia AR. Il gruppo capitanato da Tim Cook dispone anche un impianto di produzione lì per testare schermi futuri.

Da tenere presente che la “mela morsicata” prevede inoltre di rinnovare il Vision Pro per cercare di attirare l’attenzione di un maggior numero di utenti, rilasciando un dispositivo di fascia bassa con componenti meno costosi. L’obiettivo era quello di immetterlo sul mercato per la fine del 2024, ma il gruppo sta ancora lavorando a un prototipo fermo.