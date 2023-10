Apple: gli accessori dei nuovi Mac hanno ancora il Lightning

Coloro che erano fiduciosi riguardo il fatto che con la presentazione dei nuovi Mac con M3 venisse portato avanti il processo di transizione intrapreso da Apple dalla connettività Lightning a quella USB-C probabilmente rimarrà particolarmente deluso nello scoprire che le cose non sono andate affatto in questo modo.

Apple: niente USB-C sugli accessori dei nuovi Mac

Infatti, chi decide di acquistare uno dei nuovi Mac con processore aggiornato, a cui sono stati tolti i veli durante l’evento “Scary Fast” tenutosi nelle ore addietro, nella confezione di vendita troverà i medesimi accessori che vengono proposti da Apple ormai da tempo e che sfruttando per l’appunto la connettività Lightning.

Per cui, Magic Mouse e Magic Keyboard con e senza Touch ID e tastierino numerico continuano ad essere proposti con porta Lightning e lo stesso discorso vale anche per Magic Trackpad che non è stato “rivisitato” e viene venduto ancora nella classica configurazione.

Ricordiamo che Apple sarà obbligata ad adeguarsi alla normativa UE sul caricabatterie unico solamente a partire dal prossimo anno e i prodotti lanciati sul mercato prima del 2024 non hanno nessun vincolo per quel che concerne la porta di ricarica.

Ad ogni modo, il motivo per cui la “mela morsicata” non ha ancora aggiornato i suoi accessori non è al momento noto, ma di certo al prossimo update saranno necessarie delle modifiche.

Per il resto, tutti i modelli di iPad di ultima generazione, gli AirPods Pro di seconda generazione, il telecomando Siri Remote e gli iPhone 15 possono contare su una porta USB-C al posto di quella Lightning.