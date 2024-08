Apple: gli emulatori PC su App Store possono scaricare giochi

Apple ha da poco aggiornato le linee guida dell’App Store dedicate agli sviluppatori, andando a intervenire sulle regole relative agli emulatori per implementare l’autorizzazione esplicita per gli emulatori PC di scaricare giochi.

Apple: linee guida dell’App Store aggiornate per gli emulatori PC

Andando più in dettaglio, la linea guida 4.7 è stata rivista per specificare che le app emulatori di PC possono offrire il download di giochi. In precedenza, la guida menzionava faceva riferito solo gli emulatori di console, senza coprire esplicitamente gli emulatori PC.

Questo cambiamento segue l’approvazione dell’emulatore PC UTM SE sull’App Store, il quale permette agli utenti di emulare vecchie versioni di Windows, macOS e Linux per utilizzare software e giochi classici.

In principio, Apple aveva rifiutato UTM SE, nonostante avesse iniziato a permettere emulatori di giochi retrò già ad aprile, in quanto l’app violava le linee guida dell’App Store poiché un “PC non è una console”, ma dopo alcune modifiche tematiche l’app è stata approvata.

Il corso di Cupertino ha anche aggiornato le linee guida separate per l’approvazione delle app, che si applicano alle app di terze parti inviate per la distribuzione al di fuori dell’App Store nell’Unione Europea. Le linee guida 4.7, 4.7.2 e 4.7.3 dell’App Store sono ora applicabili al processo di approvazione.

Più in dettaglio, la linea guida 4.7 consente mini app, mini giochi, giochi in streaming, chatbot, plug-in ed emulatori di giochi, la 4.7.2 impedisce alle app di estendere o esporre le API della piattaforma nativa senza il permesso di Apple, mentre la 4.7.3 afferma che le app non possono condividere dati o autorizzazioni di privacy a nessun software individuale offerto all’interno di un’app senza il consenso dell’utente.