Apple: gli ultimi modelli di iPod nano e shuffle sono obsoleti

Apple ha ufficialmente aggiunto gli ultimi modelli di iPod nano (settima generazione) e iPod shuffle (quarta generazione) alla lista dei prodotti obsoleti, segnando in tal modo la chiusura di un capitolo storico per l’azienda. Si tratta di dispositivi iconici, che hanno segnato a fondo la storia della musica digitale. D’ora in avanti non saranno più supportati per le riparazioni da parte dello stesso colosso di Cupertino o dai suoi centri autorizzati.

Apple: iPod nano di 7a generazione e iPod shuffle di 4a generazione sono obsoleti

Gli ultimi modelli di iPod nano e iPod shuffle hanno ricevuto l’ultimo aggiornamento nel 2015, con l’implementazione di nuove colorazioni, ma la loro vendita è stata interrotta nel 2017. Adesso, a distanza di sette anni dalla cessazione della loro commercializzazione, Apple li ha classificati come obsoleti. Ciò sta a significare che non saranno più idonei per la riparazione presso gli Apple Store e i fornitori autorizzati.

Per chi non lo sapesse o non lo ricordasse, Apple applica anche un’altra classificazione ai suoi prodotti di vecchio corso, definendoli vintage. La differenza è che questi sono stati ritirati dalla vendita da più di cinque anni, ma da meno di sette. Inoltre, tali dispositivi possono ancora essere riparati da Apple, ma la disponibilità dei pezzi di ricambio potrebbe risultare limitata.

Unitamente agli articoli in questione, Apple ha aggiunto liPhone 6 alla lista dei prodotti obsoleti. Da tenere presente che il modello 6 Plus era già stato dichiarato tale lo scorso aprile, ma visto che quello standard è rimasto in vendita più a lungo in alcuni mercati è diventando ufficialmente obsoleto solo ora.

Oltre agli iPod e ad iPhone 6, il gruppo capitanato da Tim Cook ha incluso anche il MacBook 12 pollici del 2017 e l’iPad 6 alla lista dei prodotti vintage.