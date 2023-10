Apple ha girato l'evento "Scary Fast" con iPhone 15 Pro Max

L’evento “Scary Fast” che Apple ha tenuto nelle scorse ore, in occasione del quale sono stati presentati i nuovi Mac con chip M3, è stato molto interessante non solo per i prodotti annunciati, ma anche per il fatto che, come svelato da Tim Cook alla fine, è stato integralmente registrato per la prima volta in assoluto utilizzando un iPhone 15 Pro Max ed è stato poi editato su un Mac.

Apple: “Scary Fast” girato con iPhone 15 Pro Max ed editato con Mac

Tenendo conto dell’elevata qualità della riproduzione, il risultato è decisamente entusiasmante e degno di nota, ancor di più in virtù del fatto che mette ben in evidenza il livello di efficienza e prestazioni a cui sono ormai arrivati gli smartphone.

Va tuttavia tenuto conto che sono state adoperate pure delle apparecchiature professionali aggiuntive, come dolly, stabilizzatori, luci e microfoni. Inoltre, nei credits Apple ha ringraziato Blackmagic Design e Beastgrip.

Ricordiamo che i nuovi iPhone 15 sono stati lanciati sul mercato a settembre scorso e le varianti Pro sono le prime ad essere in grado di registrare in ProRes Log a 60 fotogrammi al secondo utilizzato nell’industria cinematografica per una correzione del colore accurata.

Da tenere altresì presente che 15 Pro è il primo smartphone al mondo a supportare ACES, l’Academy Color Encoding System, un sistema di gestione colore divenuto lo standard delle grandi produzioni cinematografiche. A tutto ciò, va altresì sommato il fatto che gli utenti possono collegare un supporto SSD esterno utilizzando la porta USB-C per registrare video direttamente su di esso. Su iPhone 15 Pro Max, poi, è possibile sfruttare uno zoom ottico 5x.