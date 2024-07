Apple Intelligence in arrivo con iOS 18 in autunno

Secondo quanto riportato da Mark Gurman di Bloomberg nella sua newsletter Power On, Apple ha in programma di migliorare significativamente Siri entro la prossima primavera. L’azienda renderà disponibile a tutti il suo sistema di intelligenza artificiale, Apple Intelligence, tramite l’aggiornamento iOS 18.4. Questa affermazione risulta più specifica rispetto alle precedenti dichiarazioni di Apple, che aveva solo accennato alla disponibilità delle funzioni di punta dell’AI per l’anno successivo.

Distribuzione graduale delle nuove funzionalità

Apple è nota per distribuire le nuove funzionalità in modo frammentario e attraverso aggiornamenti puntuali dei suoi sistemi operativi. Pertanto, è possibile che Siri acquisisca gradualmente diverse capacità grazie all’integrazione con Apple Intelligence.

Ad esempio, l’assistente virtuale potrebbe essere in grado di eseguire compiti per conto dell’utente, come estrarre il documento d’identità da una libreria di 20.000 foto e copiare il numero della patente per inserirlo in un modulo online. Tuttavia, altre funzioni basate sull’AI, come la generazione di emoji o l’assistenza alla scrittura, potrebbero non essere ancora pronte al momento del lancio.

Anticipazioni sulle novità di iOS 18

Le novità riguardanti l’integrazione dell’AI in iOS 18 dovrebbero diventare più chiare man mano che le versioni beta del sistema operativo inizieranno a incorporare le nuove funzioni nel corso dell’anno e l’avvicinarsi della release 18.4. Intanto, per l’autunno sono attese diverse migliorie, tra cui l’integrazione di ChatGPT, una nuova interfaccia per Siri che abbandonerà la vecchia grafica a cerchio in favore di un arcobaleno pulsante all’interno della cornice dello schermo, e una conoscenza più approfondita dei prodotti Apple che consentirà a Siri di fornire assistenza tecnica di base.

Il futuro degli AirPods con fotocamera integrata

Il piano di Apple per l’AI sembra includere anche gli AirPods con fotocamera incorporata, già oggetto di diverse indiscrezioni in passato. L’analista della catena di approvvigionamento Ming-Chi Kuo ha recentemente suggerito che gli auricolari saranno dotati di sensori a infrarossi e verranno utilizzati in sinergia con il Vision Pro per il rilevamento dei gesti e dei movimenti delle mani.

Gurman descrive una funzionalità simile a quella degli occhiali Ray-ban di Meta: l’AI potrebbe elaborare le immagini catturate dalla fotocamera per descrivere gli oggetti presenti nell’ambiente o assistere l’utente nell’orientamento durante gli spostamenti a piedi. Secondo le previsioni, i nuovi AirPods Pro con queste caratteristiche potrebbero arrivare tra due generazioni successive.