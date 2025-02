Apple Intelligence in italiano ad Aprile 2025, la conferma

Grandi notizie per gli utenti di Apple Intelligence in tutto il mondo. Il colosso di Cupertino ha appena annunciato che il suo assistente virtuale parlerà presto una valanga di nuove lingue. E finalmente, anche l’italiano!

Apple Intelligence parlerà presto nuove lingue, compreso l’italiano

Apple aveva già annunciato l’intenzione di espandere il supporto linguistico di Apple Intelligence nel corso dell’anno. Ora ha svelato quali saranno le prime lingue a unirsi alla festa. Segniamoci questa data sul calendario: aprile 2025.

Apple Intelligence passerà dall’inglese americano (con cui è nato) a un bouquet di lingue da tutto il mondo. Francese, tedesco, italiano, portoghese (Brasile), spagnolo, giapponese, coreano, cinese (semplificato), inglese (Singapore) e inglese (India).

Apple ha fatto sapere nel comunicato stampa di lancio dell’iPhone 16e che altre lingue verranno aggiunte durante l’anno. Per ora sappiamo solo che tra queste ci sarà il vietnamita, ma l’azienda non si è sbottonata su quali saranno le altre.

Il debutto con iOS 18.4?

Guardando le tempistiche, tutto fa pensare che il grande giorno sarà con l’arrivo di iOS 18.4. Certo, per ora siamo ancora in alto mare visto che la versione è in fase di sviluppo. Al momento l’ultima release pubblica è iOS 18.3.

Si sa, Apple ha sempre investito molto nella localizzazione dei suoi sistemi operativi, assicurandosi che iOS e gli altri software siano adattati alle esigenze linguistiche e culturali di ogni mercato. Ma con Apple Intelligence la faccenda si fa più complicata: a volte serve mettersi d’accordo con altre aziende locali, come è successo in Francia e – in modo decisamente più controverso – anche in Cina.