Apple: previsto il lancio degli AirPods 4 in due versioni

Mentre cresce l’attesa per il keynote Apple di settembre (Wonderlust), il web pullula di indiscrezioni sulle novità che la casa di Cupertino potrebbe presentare.

Tra le novità più attese ci sono sicuramente gli AirPods 4, la nuova generazione degli amati auricolari wireless di Apple. Con un ciclo di aggiornamento biennale ormai consolidato, sembra che il momento sia finalmente arrivato per un nuovo capitolo nella storia degli AirPods.

Due varianti di Airpods 4 per accontentare tutti i gusti

Secondo Mark Gurman di Bloomberg, Apple avrebbe in serbo una sorpresa per i fan degli AirPods. La quarta generazione sarà disponibile in due varianti, progettate per sostituire sia gli AirPods 2 del 2019 che gli AirPods 3 del 2021. Questa mossa strategica permetterebbe ad Apple di offrire una scelta più ampia ai consumatori e soddisfare diverse esigenze e fasce di prezzo.

La variante più costosa degli AirPods 4 promette di essere un vero gioiello tecnologico. Dotata di cancellazione attiva del rumore e ricarica wireless, questa versione premium offrirà un’esperienza d’ascolto di altissimo livello. Inoltre, si vocifera che le due varianti potrebbero presentare alcune differenze di design, rendendo ancora più interessante la scelta per gli utenti.

Nomi e prezzi ancora avvolti nel mistero

Mentre i dettagli sulle caratteristiche degli AirPods 4 iniziano a emergere, i nomi ufficiali delle due varianti rimangono un mistero. Tuttavia, è probabile che Apple opti per una denominazione distintiva per differenziare i modelli, magari utilizzando termini come “Lite” o “Slim” per la versione base, in linea con la nomenclatura prevista per l’iPhone 17 Slim.

Per quanto riguarda i prezzi, possiamo si possono fare alcune ipotesi basandoci sulla gamma attuale. Considerando che gli AirPods 2 costano 149 euro e gli AirPods 3 hanno un prezzo di 199 euro, è probabile che i nuovi AirPods 4 verranno posizionati in una fascia simile.

È plausibile aspettarsi un modello base e una versione più avanzata (e più costosa). In questo modo Apple andrebbe a coprire diverse fasce di prezzo, offrendo opzioni per tutte le tasche ed esigenze. Bisognerà però attendere l’annuncio ufficiale da parte di Apple per conoscere il prezzo definitivo delle due varianti di AirPods 4.

Un futuro in evoluzione per gli AirPods

L’arrivo degli AirPods 4 potrebbe avere ripercussioni anche su altri modelli della famiglia AirPods. Con la variante di fascia media che si avvicina alle caratteristiche degli AirPods Pro, Apple potrebbe essere costretta ad aggiornare anche questi ultimi nel prossimo anno. Inoltre, è probabile che gli AirPods 2 vengano gradualmente eliminati dopo il lancio dei nuovi modelli, mentre gli AirPods 3 potrebbero rimanere in vendita a un prezzo ridotto per un periodo limitato.