Apple MacBook Air M2 16GB: oggi con eBay (quasi) in regalo

Il notebook Apple MacBook Air M2 da 16GB di RAM e 256GB di SSD è la soluzione ideale per chi cerca potenza e portabilità. Oggi è in offerta speciale, quasi in regalo, su eBay. Infatti, lo paghi solamente 929,90€. Insomma, un vero e proprio affare da prendere al volto. Acquistalo adesso a questo link. Fallo prima che anche gli ultimi pezzi disponibili finiscano.

L’ottimo rapporto qualità/prezzo per le prestazioni offerte lo rende una scelta intelligente per chi cerca qualcosa di innovativo e sfruttabile a 360 gradi. Inoltre, l’ecosistema Apple lo rende perfettamente integrato con iPhone, iPad e altri dispositivi di Casa Cupertino. Inoltre, macOS è sempre ottimizzato per prestazioni ed efficienza energetica, rendendo questo laptop ideale in mobilità.

La consegna gratuita è inclusa nell’offerta di eBay. Inoltre, selezionando PayPal o Klarna come metodo di pagamento, puoi sempre decidere di pagare il tuo Apple MacBook Air M2 16GB in 3 comode rate a tasso zero, da soli 309,97€. La prima rata al momento dell’acquisto, le altre nei due mesi successivi.

Apple MacBook Air M2 16GB: prestazioni, design e autonomia

Scegliere un Apple MacBook Air M2 16GB significa ottenere un notebook con prestazioni elevate, design sottile e leggero e autonomia ottima. Mettilo ora in carrello a soli 929,90€ su eBay. Sarebbe un grave peccato perdere un’occasione così golosa!

Prestazioni elevate Chip Apple M2 che offre prestazioni eccellenti per un ultraportatile CPU 8-core e GPU 8-core per multitasking fluido e grafica performante Neural Engine 16-core per attività di machine learning Fino al 35% più veloce in multi-core rispetto al modello M1

Design sottile e leggero 1,13 centimetri di spessore 1,24 chili di peso perfetto per portabilità e uso in mobilità

Ottima autonomia fino a 18 ore di utilizzo con una sola carica dichiarati circa 11 ore di utilizzo standard nella pratica ideale per lavorare un’intera giornata senza ricarica



Questo Apple MacBook Air M2 monta un display Liquid Retina da 13,6 pollici con risoluzione 2560 x 1664 pixel. Cosa stai aspettando? Acquistalo ora a soli 929,90€.