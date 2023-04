Apple Music vi dà errori? I problemi più comuni e come risolverli

Dopo avere analizzato i problemi più comuni di Facebook nei momenti in cui non funziona, affinché possiate risolverli in poco tempo anche senza interventi drastici, cambiamo applicazione risolvendo dubbi simili. Del resto, esistono molti servizi che vengono utilizzati continuamente, quotidianamente, da milioni di persone. Tra questi figura Apple Music, piattaforma di streaming musicale e di podcast della Mela prediletta anche dagli utenti Android alla luce del supporto allo streaming di brani in formato lossless, a un prezzo tutto sommato accessibile.

Vediamo, pertanto, quali sono gli errori più comuni di Apple Music e come risolverli.

Errore 42812

Tra i disguidi tecnici riscontrati dagli utenti, molto frequente è il numero 42812, correlato alla funzione Spatial Audio offerta dal servizio di streaming musicale sviluppato a Cupertino. È sufficiente avviare una canzone con tale funzionalità attiva per riscontrare tale problem, ma quali sono le cause? Molto probabilmente si tratta di un errore dovuto al mancato caricamento dei dati associati all’audio spaziale.

Da cosa lo si capisce? Dalla soluzione stessa: disattivando la feature, infatti, il problema non si mostra più a prescindere dal contenuto riprodotto. Pertanto, per dire addio al messaggio di errore bisogna aprire l’app, recarsi su Impostazioni > Musica > Audio > Dolby Atmos e procedere con la disattivazione.

Errore 9039

Il codice di errore 9039 è però il più diffuso di tutti, in quanto correlato all’aggiunta di nuovi brani alle playlist personali di Apple Music, specialmente quando la si effettua tramite l’app dedicata su Mac. Il consiglio offerto all’interno dei forum della community Apple è il seguente: uscire completamente da Apple Music/iTunes, riavviare l’app ed effettuare nuovamente l’accesso.

In alternativa, potrebbe risultare sufficiente un reset della cache: per effettuarlo bisogna recarsi su Modifica > Preferenze > Avanzate e, dunque, selezionare “Reimposta Cache iTunes Store”. Nel peggiore dei casi, il consiglio è quello di disinstallare l’applicazione e reinstallarla.