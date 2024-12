Apple Music Replay 2024 arriva nell'app prima di Spotify

Ebbene sì, il momento tanto atteso è arrivato. Apple Music ha rilasciato finalmente il suo riepilogo annuale, il famoso “Replay“. Quest’anno c’è anche una grande novità… si può accedere alle proprie statistiche direttamente dall’app, senza dover passare dal sito web.

Apple Music Replay 2024 finalmente nell’app, cosa c’è di nuovo?

Apple ha aggiunto alcune nuove funzionalità interessanti al Replay di quest’anno, che a sorpresa arriva prima di Spotify Wrapped. Innanzitutto, dirà se si è entrati nella lista dei 500 o 1000 ascoltatori top per un particolare genere o artista. Non male come soddisfazione personale, no? Inoltre, l’app mostrerà il numero massimo di giorni consecutivi in cui si è utilizzato Apple Music e fornirà una panoramica degli artisti, album e brani preferiti per ogni mese del 2024.

Con Replay 2024 gli utenti potranno scoprire il numero di mesi consecutivi in cui si è ascoltato il proprio artista del cuore, oltre a conoscere le date esatte in cui si è iniziato a riprodurre la canzone, l’artista o l’album preferiti dell’anno.

Magari si condivide l’account con il partner o con i figli e non si vuole che le loro scelte musicali influenzino il proprio riepilogo? Niente paura, David Emery di Apple Music ha condiviso alcune istruzioni utili per evitare che canzoni o artisti indesiderati “inquinino” i risultati.

Novità anche per gli artisti

Apple sta aggiungendo nuove funzionalità Replay anche per gli artisti. Potranno visualizzare e condividere statistiche come il totale dei minuti in cui gli utenti hanno ascoltato la loro musica quest’anno, quanti ascoltatori hanno avuto, quali città li hanno ascoltati di più e la loro canzone più “shazammata”.

Quello di Apple Music è solo l’inizio. Siamo ancora in attesa del recap di Spotify e persino Amazon Music ha lanciato una funzione di riepilogo tutta sua. Insomma, prepariamoci a fare un tuffo nelle nostre passioni musicali del 2024 e a condividerle con il mondo.