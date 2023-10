Apple Pencil: modello con USB-C in arrivo?

Nelle scorse ore sono emersi online alcuni interessanti dettagli riguardo il possibile futuro arrivo di un nuovo modello di Apple Pencil con punte magnetiche e intercambiabili e a quanto pare per veder spuntare sul mercato una nuova versione del pennino di casa Apple non sarà necessario attendere a lungo.

Apple Pencil: USB-C nel codice di iOS 17.1

Infatti, nella beta di iOS 17.1 sono stati individuati dei riferimenti alla ricarica di Apple Pencil tramite USB-C, una funzione che sugli attuali modelli del dispositivo non esiste, né sulla prima generazione e neppure sulla seconda.

A riferire la cosa è stata la redazione di MacRumors, evidenziando un messaggio individuato nella beta dell’ultima versione del sistema operativo per iPhone, ovvero: “Connect to USB-C to recharge soon” (Collegare a USB-C per ricaricare a breve), seguito da una ulteriore linea di testo che recita: “Apple Pencil Battery Very Low” (Batteria Apple Pencil molto scarica).

Va tuttavia tenuto presente che il messaggio di cui sopra potrebbe sì fare riferimento a una nuova versione del dispositivo con connettore USB-C al posto del Lightning, sulla falsariga del nuovo corso intrapreso ormai a pieno ritmo da Apple con il lancio di iPhone 15, ma non è escluso che possa essere un riferimento all’adattatore da USB-C ad Apple Pencil che consente alla prima generazione del pennino di venire ricaricata con iPad 10.

Per chi non lo sapesse o non lo ricordasse, il pennino Apple di prima generazione può essere collegato rimuovendo il tappo e connettendolo al connettore Lightning sull’adattatore o rimuovendo il tappo e stabilendo il collegamento all’adattatore da USB-C, connettendo l’altra estremità dell’adattatore all’iPad mediante il cavo USB-C fornito con il tablet