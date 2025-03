Apple: per l'UE un iPhone senza porte non è un problema

Per un iPhone 17 Air senza porte è ormai troppo tardi, ma le cose potrebbero cambiare con i successivi modelli di smartphone Apple, visto e considerato che per l’UE la cosa sarebbe perfettamente fattibile e non andrebbe a violare le normative. L’idea che un iPhone portless possa essere proposto il prossimo anno o magari quelli ancora successivi non appare quindi cosi remota.

iPhone senza porte, per l’UE si può fare

A rendere nota la cosa è stata la redazione di 9to5mac, a cui Federica Miccoli, addetta stampa della Commissione europea per il mercato interno e la strategia industriale, ha comunicato che se Apple avesse deciso di provare a realizzare uno smartphone senza porte l’Europa non avrebbe avuto da ridire.

Il fatto che debba necessariamente essere presenta una porta USB-C è un fattore sostanzialmente relativo ai dispositivi che possono essere ricaricati attraverso un cavo, non su quelli che non prevedono questa possibilità. Per cui, un device, in questo caso uno smartphone, provvisto di sola ricarica wireless e che sfrutta altri sistemi per il trasferimento di file e dati non è obbligato a usare una USB-C.

Un iPhone completamente privo di porte dipenderebbe interamente dalla ricarica wireless, una tecnologia che Apple ha già reso centrale con MagSafe. L’UE, pur promuovendo standard aperti per la ricarica wireless, ha riconosciuto MagSafe come parte della tecnologia Qi2, un formato condiviso dal Wireless Power Consortium.

Ricordiamo che fino a poco tempo fa, Apple utilizzava il connettore Lightning sui suoi iPhone, mentre i suoi Mac e iPad avevano già adottato l’USB-C. L’Unione Europea ha imposto il passaggio a un unico standard di ricarica con la Common Charger Directive, per ridurre i rifiuti elettronici e migliorare la compatibilità tra dispositivi.