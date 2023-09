Apple potrebbe dire addio agli accessori in silicone

Dopo le indiscrezioni circolate nei giorni scorsi, secondo cui Apple avrebbe in cantiere di rimpiazzare le custodie in pelle degli iPhone 15 ormai alle porte con delle conver in un nuovo materiale premium, spuntano adesso informazioni in merito alle presunte intenzioni del colosso di Cupertino di dire definitivamente addio anche a tutti gli accessori in silicone.

Apple: stop agli accessori in silicone

Andando più nello specifico, in base a quanto da poco riferito, Apple potrebbe interrompere la produzione dei suoi accessori in gomma siliconica e fluoroelastomero, andandoli a sostituire con altri realizzati con materiali di nuova generazione e maggiormente ecologici.

Infatti, sebbene gli accessori in gomma siliconica della “mela morsicata” abbiano un’impronta di carbonio inferiore rispetto ai loro corrispettivi in pelle, non sono realizzati con materiali riciclati. Anche materiali come il fluoroelastomero sono difficili da riciclare a causa delle loro proprietà di resistenza al calore e della forte struttura reticolata.

L’interruzione della produzione dovrebbe riguardare accessori come la custodia in silicone con MagSafe per iPhone, la Sport Band per Apple Watch, la Solo Loop sempre per Apple Watch e AirTag Loop.

Da tenere presente che l’interruzione non dovrebbe essere immediata, ma graduale, in base alla quale i modelli esistenti non saranno più aggiornati in futuro con nuove opzioni di colore.

Per fare un esempio concreto, la Sport Band potrebbe non venire aggiornata con nuove opzioni di colore dopo il lancio dell’Apple Watch Series 9 a cui dovrebbero essere tolti i veli durante l’evento di domani, rimanendo disponibile fino a esaurimento delle scorte delle unità attuali.