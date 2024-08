Apple: il il prezzo del robot da tavolo è sorprendente

Tutti vogliono il proprio robot. In un momento in cui l’intelligenza artificiale è in grado di fare tante cose impensabili solo pochi anni fa, le aziende stanno investendo nello sviluppo di robot umanoidi autonomi. Tra queste ci sono case automobilistiche come la BMW, con Figure 02, che costruisce le auto del marchio. Ma non sono le sole. Dopo aver abbandonato il suo progetto di auto elettrica, Apple ha dirottato parte dei suoi sforzi verso la creazione di un robot da tavolo, addirittura dotato di AI.

Il robot da tavolo di Apple con un braccio motorizzato

L’azienda di Cupertino ha messo Kevin Lynch, ex responsabile dell’Apple Car, a capo di quello che internamente è noto come progetto J595. Per il momento, l’idea è quella di offrire una variante dell’Echo Show di Amazon o del Portal di Meta, che hanno cessato la produzione. Il dispositivo Apple avrebbe la forma di uno schermo collegato a un braccio motorizzato. Il braccio è in grado di ruotare lo schermo verso l’alto e verso il basso e di ruotarlo di 360°. L’intelligenza artificiale di Apple sarebbe incaricata di rispondere ai comandi vocali.

Il misterioso robot da tavolo di Apple ha già un prezzo presunto, ed è sorprendente

Apple vede il suo dispositivo come un centro di controllo per gli oggetti connessi della casa, ma non solo. Potrebbe anche essere utilizzato per partecipare a videoconferenze o come strumento di sicurezza domestica accessibile da remoto. L’assistente vocale Siri gli consentirebbe di comprendere comandi come “Guardami”, con il braccio articolato che sposterebbe lo schermo verso la persona che ha appena parlato. In caso di più interlocutori, ogni voce verrebbe riconosciuta indipendentemente dalle altre.

Il progetto J595 è ancora lontano dall’essere un prodotto finito, ma il suo prezzo è già stato fissato da Apple: dovrebbe costare circa 1.000 dollari. Si tratta di un prezzo ancora elevato, ma sorprendentemente basso rispetto a quello dell’Apple Visio Pro, per esempio. Probabilmente l’azienda vuole evitare un fallimento commerciale come quello del visore per la realtà aumentata. Al momento Apple punta a un’uscita nel 2026 o 2027, ma non prima.