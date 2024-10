Apple: primo produttore di smartphone al mondo nel 2025

Stando a quelle che sono le ultime previsioni del settore, nel 2025 Apple potrebbe superare Samsung come principale produttore di smartphone al mondo. Il successo della “mela morsicata” sarà alimentato dalle sue mosse strategiche sia nei mercati maturi che in quelli emergenti, insieme al rilascio anticipato del tanto chiacchierato iPhone SE 4.

Apple diventerà il principale produttore di smartphone al mondo nel 2025

Andando più in dettaglio, secondo i dati di Counterpoint, Samsung detiene attualmente un vantaggio del 3% su Apple nella quota di mercato globale a partire dal secondo trimestre di quest’anno. Storicamente, però, l’azienda ha ottenuto buone prestazioni nel terzo e quarto trimestre, beneficiando del ciclo annuale di rilascio di iPhone.

Techinsights prevede poi che il gruppo capitanato da Tim Cook manterrà il suo slancio per tutta la prima metà del prossimo anno. Se questa previsione dovesse rivelarsi effettivamente corretta, ciò starebbe pertanto a significare che, appunto, Apple avrà ben presto la meglio sul colosso sudcoreano.

L’ascesa di Apple per diventare il più grande produttore di smartphone nel 2025 è guidata dalle forti vendite di vecchi modelli di iPhone. I mercati emergenti come l’India e la Cina stanno portando avanti questa tendenza e il futuro iPhone SE 4 andrà probabilmente a contribuire notevolmente in tal senso.

Nei mercati maturi, invece, la crescita di Apple beneficerà di condizioni economiche favorevoli. Anche i tassi di cambio giocheranno un ruolo di supporto, il che dovrebbe rendere gli iPhone di fascia alta maggiormente accessibili. La combinazione di questi fattori andrà ad aumentare le vendite nelle zone in cui la domanda degli smartphone top di gamma è già forte.