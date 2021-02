Apple rilascia la prima beta di macOS Big Sur 11.3

A distanza di poche ore dal rilascio di macOS 11.2, Apple ha avviato la distribuzione della prima beta 11.3. Oltre ai tradizionali bug fox ci sono diversi miglioramenti, tra cui quelli relativi al supporto per le app iOS e iPadOS su nuovi Mac con processore ARM.

macOS Big Sur 11.3 beta, principali novità

L’uso del chip Apple M1 sui MacBook Air, MacBook Pro e Mac mini permette di utilizzare le app iOS e iPadOS. Purtroppo i notebook non hanno uno schermo touch (e Microsoft lo ha recentemente evidenziato), quindi l’esperienza non è ancora ottimale. Con la beta di macOS 11.3 è stata incrementata la dimensione della finestra per le app iPadOS e aggiunte nuove impostazioni per personalizzare le “alternative” alle gesture touch, utilizzando tastiera e trackpad.

Apple ha inoltre migliorato Safari, consentendo una maggiore personalizzazione della pagina di avvio tramite lo spostamento delle varie sezioni. Gli sviluppatori possono creare estensioni per la scheda Nuova pagina e sfruttare le Web Speech API per integrare il riconoscimento vocale nelle pagine web.

L’app Promemoria permette ora di ordinare i promemoria per titolo, data o priorità e di stamparli per avere un to-do list cartacea. Altri miglioramenti riguardano le app Apple Music e Apple News. Infine è stato aggiunto il supporto per i controller di Xbox Series X e PlayStation 5.

Per scaricare macOS Big Sur 11.3 beta è necessario un account sviluppatore e l’iscrizione al programma di test. Chi è già iscritto riceverà l’aggiornamento via OTA (Over-The-Air). La beta pubblica dovrebbe essere distribuita nei prossimi giorni tramite il sito dedicato.