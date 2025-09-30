Apple: rilasciati iOS, iPadOS e macOS 26.0.1

Nelle score ore, Apple ha rilasciato iOS, iPadOS e macOS Tahoe 26.0.1, oltre che visionOS, tvOS e HomePod Software 26.0.1 e watchOS 26.0.2. Le nuove versioni dei sitemi operativi portano in dote svariati bug fix e correttivi per la sicurezza.

Apple: bug fix e correttivi per la sicurezza con le nuove relase dei sistemi operativi

Andando più nello specifico, su iPhone, con iOS 26.0.1 vengono corrette le problematiche relative a connettività Wi-Fi e Bluetooth, rete cellulare e fotocamera che stavano dando problemi ai possessori dei nuovi iPhone 17 e iPhone Air e diversi bug di sicurezza e funzionali.

In merito alla connettività, alcuni utenti, infatti, segnalavano disconnessioni quando sbloccavano lo smartphone o quando indossavano Apple Watch, altri non riuscivano più ad agganciarsi alla rete mobile. Riguardo la fotocamera, in determinate condizioni di luce, gli scatti potevano mostrare artefatti indesiderati. Viene altresì corretto il problema che le icone tinte non resteranno più bianche dopo l’applicazione del filtro colore e una difficoltà riguardante VoiceOver che per alcuni utenti risultava disattivato dopo l’aggiornamento a iOS 26. S

Su iPad, invece, con il rilascio di iPadOS 26.0.1 c’è il fix a VoiceOver ed è stato eseguito un intervento dedicato alla tastiera flottante che in alcuni casi cambiava posizione in modo inatteso.

Riguardo il versante Mac, con macOS Tahoe 26.0.1 viene corretto il problema riguardo cui alcuni Mac Studio con M3 Ultra erano rimasti bloccati su Sequoia per via di un controllo hardware che faceva fallire l’installazione del nuovo OS.

Relativamente ad Apple Watch, invece, watchOS 26.0.2 implementa una serie di correzioni e aggiornamenti di sicurezza che stabilizzano l’esperienza dopo il passaggio di versione. La relase passa direttamente a 26.0.2 perché 26.0.1 era già stato usato giorni addietro per abilitare Messaggi e Dov’è su Apple Watch Ultra 3 in Messico.

Parlando di Apple Vision Pro, invece, visionOS 26.0.1 rappresenta un aggiornamento di manutenzione, con soli bugfix e patch di sicurezza.

Infine, a proposito di Apple TV e HomePod, anche tvOS 26.0.1 e HomePod 26.0.1 portano alcune correzioni, miglioramenti alla stabilità generale.