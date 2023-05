Apple: sempre più utenti Android passano ad iPhone

Un sempre maggior numero di utenti decide di dire addio a uno smartphone Android in favore di iPhone di Apple, sebbene il mercato smartphone vada male e sebbene la quantità e la varietà di device che si basano sul sistema operativo mobile di casa Google sia maggiore. A riferirlo sono gli ultimi dati diffusi mediante il nuovo report che è stato da poco pubblicato da Consumer Intelligence Research Partners (CIRP).

Apple: aumenta lo switch da Android ad iPhone

Andando più in dettaglio, secondo il report, il numero di utenti che hanno sostituito i loro vecchi smartphone Android con un iPhone è aumentato del 15% durante l’ultimo anno. Il dato è particolarmente di rilievo, in quanto si tratta del tasso di switch più ampio degli ultimi cinque anni.

Più specificamente, il 15% rappresenta un aumento del 4% rispetto allo scorso anno e del 5% in confronto a quanto rilevato nel 2020-2021. Precedentemente, dati particolarmente elevati di swtich da Android ad iPhone risalgono al 2016, quando è stato registrato un 21%.

La fidelizzazione tra i possessori di iPhone, invece, continua a rimanere piuttosto alta. L’83% degli utenti decide di mantenere il proprio iPhone, il che è indice di un grado di soddisfazione abbastanza elevato.

Dal report emerge altresì che l’1% dei nuovi utenti iPhone proviene da cellulari basic, mentre un altro 1% è costituito da chi ha acquistato per la prima volta uno smartphone.

In merito alle motivazioni che spingono gli utenti Android a passare ad iPhone, non vengono forniti dettagli, ma probabilmente questo aspetto verrà approfondito in futuro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.