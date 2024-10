Apple sta lavorando a una nuova app per il gaming

A quanto pare, Apple intende progredire ulteriormente in ambito gaming. La dimostrazione della cosa è data dal fatto che, stando a quanto emerso nelle scorse ore, l’azienda starebbe lavorando a una nuova app dedicata interamente al mondo dei videogiochi su iOS.

Apple: nuova app simile all’App Store focalizzata sul gaming

A fornire le informazioni in questione è stata la redazione di 9to5Mac, segnalando che quest’app sarebbe simile all’App Store, ma focalizzata esclusivamente sul gaming. L’obiettivo sarebbe quello di unire i contenuti di Apple Arcade, App Store e le funzioni del Game Center in un’unica piattaforma centrale, così da offrire ai giocatori un’esperienza completa.

La nuova app dovrebbe essere dotata di una scheda “Play Now” che suggerisce nuovi giochi e contenuti basati sulle preferenze dell’utente e di una scheda “Game Center” per monitorare i progressi nei giochi e vedere a cosa stanno giocando gli amici. Dettagli quali obiettivi, classifiche e altre funzioni di Game Center saranno messe in evidenza per migliorare l’interazione tra i giocatori.

L’app offrirà un mix di giochi provenienti sia da Apple Arcade che dall’App Store, con promozioni su eventi speciali e aggiornamenti importanti per i giochi e con la possibilità di avere delle mini demo dei titoli prima di procedere al download vero e proprio.

Non è poi da escludere che possa integrare FaceTime e Messaggi per consentire il gioco a distanza con altri utenti.

In merito alla data di lancio della nuova app, al momento non vi sono informazioni, ma con ogni probabilità sarà sufficiente attendere uno dei prossimi aggiornamenti di iOS. .