Apple: store e pagamenti di terze parti anche in Brasile

Apple ha accettato di introdurre modifiche al suo store anche in Brasile. L’azienda di Cupertino permetterà di installare le app da store alternativi e usare metodi di pagamento esterni, come avviene in Europa e Giappone. Ovviamente sono previste nuovi commissioni per gli sviluppatori.

Novità di App Store in Brasile

Oltre tre anni fa, Mercado Libre aveva denunciato Apple all’autorità antitrust del Brasile (Conselho Administrativo de Defesa Economica o CADE). Dopo vari risorsi e sentenze, l’azienda di Cupertino doveva implementare le modifiche entro agosto 2025. È stata invece avviata una nuova serie di negoziati, quindi l’ordine è stato sospeso.

Ieri è stato raggiunto un accordo tra Apple e CADE. L’autorità antitrust ha accettato gli impegni dell’azienda californiana. Gli sviluppatori brasiliani potranno distribuire le app anche da store alternativi e aggiungere link nelle app per l’uso di metodi di pagamento esterni accanto a quello di Apple.

L’accordo prevede inoltre nuove commissioni: 25% per gli acquisti all’interno di App Store (+5% se viene usato il sistema di pagamento di Apple); 15% per i pagamenti esterni con link o pulsanti nelle app (0% se vengono indicati sono con testo); 5% per download da store alternativi (Core Technology Commission).

Le modifiche dovranno essere effettuate entro 105 giorni. In caso contrario, CADE infliggerà una sanzione di 150 milioni di reais (circa 23 milioni di euro) e verrà riaperta l’indagine. Nel comunicato rilasciato da Apple vengono evidenziati i rischi per sicurezza e privacy: