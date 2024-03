Google prevede che Apple supporterà RCS entro l'autunno

Google ha mostrato per poco tempo una sezione nella nuova pagina di Google Messaggi, suggerendo che Apple sia pronta a lanciare il supporto Rich Communication Services (RCS) per gli iPhone nell’autunno del 2024, probabilmente con il prossimo aggiornamento di iOS 18. La sezione, individuata per la prima volta da 9to5Google, conteneva dettagli sui vantaggi di RCS e riportava l’etichetta “coming soon on iOS” con un titolo intitolato “Better messaging for all“.

Tracce nel codice sorgente della pagina

Sebbene la scheda non sia più visibile nella pagina, il testo è ancora presente nel codice sorgente. La descrizione afferma: “Apple ha annunciato che adotterà RCS nell’autunno del 2024. Una volta che ciò avverrà, l’esperienza di messaggistica sarà migliore per tutti“. Questa rivelazione sembra confermare le precedenti dichiarazioni di Apple riguardo all’implementazione del supporto RCS, anche se l’azienda non aveva specificato una tempistica precisa.

La pressione di Google su Apple per l’adozione di RCS

Google ha a lungo sollecitato Apple ad aggiungere il supporto RCS per ridurre la differenziazione “bolla verde-bolla blu” tra gli utenti Android e iPhone. Sebbene l’RCS non risolverà completamente questo problema, consentirà agli utenti Android di inviare contenuti multimediali ad alta risoluzione agli utenti iPhone. L’anno scorso, Google ha annunciato nuove funzionalità per RCS, come il profilo, le Photomoji e una migliore qualità audio per le note vocali, affermando che un miliardo di persone utilizzava RCS mensilmente.

La battaglia legale del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti contro Apple

La parziale rivelazione di Google sui tempi di compatibilità di RCS per gli iPhone arriva nel momento in cui il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti sta avviando una battaglia legale contro Apple per le presunte pratiche monopolistiche dell’azienda di Cupertino. L’azione legale considera le “bolle verdi” come un problema che riguarda la sicurezza degli utenti, sottolineando l’importanza di una maggiore interoperabilità tra le piattaforme di messaggistica.