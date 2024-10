Apple: svelato per errore il nuovo chip M4 Max

Quella in corso è una settimana particolarmente ricca di annunci per Apple e più in particolare per i nuovi Mac. Nelle scorse ore, infatti, sono stati lanciati i nuovi iMac e Mac mini con chip M4. Oggi, invece, dovrebbe essere il turno dei nuovi MacBook Pro con chip M4 Max e una nuova immagine di asset trapelata sul sito ufficiale sembra confermarlo.

Apple svela in anticipo il chip M4 Max

Ad accorgersi della cosa è stato lo sviluppatore Charlie Joseph, riferendo con un post su X che il sito Apple contiene un’immagine, che è stata poi prontamente rimossa dall’azienda, che mostra il chip M4 Max, non ancora annunciato ufficialmente. Questo piccolo leak conferma che l’annuncio delle prossime ore riguarderà i nuovi MacBook Pro.

Da tenere presente che i nuovi MacBook Pro dovrebbero essere proposti in tre varianti: un modello base da 14 pollici con il chip M4 e due versioni potenziate, da 14 e 16 pollici, con il chip M4 Pro e il summenzionato chip M4 Max, ancora più potente. L’esistenza di questa versione Max è stata confermata da un utente che ha “scoperto” sul sito di Apple un’immagine che lo raffigura.

Non sono attesi cambiamenti significativi in fatto di design per la gamma MacBook Pro, display OLED e scocca più sottile non sono previsti fino almeno al 2026. Tuttavia, il MacBook Pro entry level da 14 pollici dovrebbe ottenere una porta Thunderbolt aggiuntiva rispetto al modello attuale, sulla base di presunte indiscrezioni pregresse. Inoltre, la gamma MacBook Pro potrebbe finalmente avere un quantitativo di RAM di base di 16 GB, invece che 8 GB. Abbiamo già visto questa tendenza con il nuovo iMac e Mac mini, che hanno entrambi un minimo di 16 GB di RAM per tutte le configurazioni.