Apple sviluppa anche uno smartphone a conchiglia?

Tecnologia Mobile
Google AI Studio

In autunno dovrebbe arrivare sul mercato il primo smartphone pieghevole di Apple, insieme ai modelli Pro della serie iPhone 18. Secondo Mark Gurman, l’azienda di Cupertino potrebbe sviluppare anche una versione a conchiglia, come i Samsung Galaxy Z Flip e Motorola razr. Il noto giornalista di Bloomberg ha svelato altri interessanti dettagli su MacBook.

Smartphone pieghevole a conchiglia?

Da diversi mesi circolano indiscrezioni sul primo smartphone pieghevole di Apple. È noto come iPhone Fold (nome ipotetico) e dovrebbe avere un design a libretto, quindi simile ai Samsung Galaxy Z Fold. Si prevedono due schermi OLED da 7,8 e 5,5 pollici, quattro fotocamere e Touch ID. Il prezzo potrebbe essere compreso tra 2.000 e 2.500 dollari.

Il secondo dispositivo pieghevole doveva essere un iPad da 18 pollici, il cui lancio era previsto nel 2028, ma lo sviluppo è stato rallentato da vari problemi (il lancio non avverrà prima del 2029). Secondo Gurman, Apple avrebbe quindi avviato lo sviluppo di un secondo smartphone pieghevole con design a conchiglia (clamshell).

L’azienda di Cupertino vuole però verificare l’accoglienza del primo smartphone. Se la domanda sarà elevata e se gli utenti chiederanno altri modelli con diverse forme e dimensioni, Apple potrebbe portare sul mercato la versione a conchiglia. In alternativa potrebbe lanciare un iPhone Fold 2 con uno schermo esterno più grande.

Per quanto riguarda i notebook, Gurman ipotizza il debutto imminente dei nuovi MacBook Pro da 14 e 16 pollici, probabilmente entro fine febbraio o inizio marzo. Integreranno i chip Apple M5 Pro e M5 Max. Il sistema operativo sarà macOS 26.3. Le scorte degli attuali modelli è in diminuzione, come testimonia la data di consegna indicata sullo store e il sold out di alcune configurazioni.

Fonte: Bloomberg

Pubblicato il 2 feb 2026

Luca Colantuoni
