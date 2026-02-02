Apple sviluppa anche uno smartphone a conchiglia?

In autunno dovrebbe arrivare sul mercato il primo smartphone pieghevole di Apple, insieme ai modelli Pro della serie iPhone 18. Secondo Mark Gurman, l’azienda di Cupertino potrebbe sviluppare anche una versione a conchiglia, come i Samsung Galaxy Z Flip e Motorola razr. Il noto giornalista di Bloomberg ha svelato altri interessanti dettagli su MacBook.

Smartphone pieghevole a conchiglia?

Da diversi mesi circolano indiscrezioni sul primo smartphone pieghevole di Apple. È noto come iPhone Fold (nome ipotetico) e dovrebbe avere un design a libretto, quindi simile ai Samsung Galaxy Z Fold. Si prevedono due schermi OLED da 7,8 e 5,5 pollici, quattro fotocamere e Touch ID. Il prezzo potrebbe essere compreso tra 2.000 e 2.500 dollari.

Il secondo dispositivo pieghevole doveva essere un iPad da 18 pollici, il cui lancio era previsto nel 2028, ma lo sviluppo è stato rallentato da vari problemi (il lancio non avverrà prima del 2029). Secondo Gurman, Apple avrebbe quindi avviato lo sviluppo di un secondo smartphone pieghevole con design a conchiglia (clamshell).

L’azienda di Cupertino vuole però verificare l’accoglienza del primo smartphone. Se la domanda sarà elevata e se gli utenti chiederanno altri modelli con diverse forme e dimensioni, Apple potrebbe portare sul mercato la versione a conchiglia. In alternativa potrebbe lanciare un iPhone Fold 2 con uno schermo esterno più grande.

Per quanto riguarda i notebook, Gurman ipotizza il debutto imminente dei nuovi MacBook Pro da 14 e 16 pollici, probabilmente entro fine febbraio o inizio marzo. Integreranno i chip Apple M5 Pro e M5 Max. Il sistema operativo sarà macOS 26.3. Le scorte degli attuali modelli è in diminuzione, come testimonia la data di consegna indicata sullo store e il sold out di alcune configurazioni.