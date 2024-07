Apple TV+ gratis per tutta l'estate: scopri l'offerta

Apple TV+ ha annunciato una promozione estiva che offre ai nuovi utenti un periodo gratis di 3 mesi per esplorare la vasta gamma di contenuti disponibili sulla piattaforma. L’offerta può essere sfruttata però solo a determinate condizioni.

Andiamo a scoprire maggiori dettagli.

Apple TV+ gratis: come funziona l’offerta

Ma come avere Apple TV+ gratis per 3 mesi? L’offerta è accessibile solo a chi acquista un nuovo dispositivo Apple, come iPhone, iPad, Mac, MacBook o Apple TV. È importante attivare l’offerta entro tre mesi dall’acquisto del dispositivo e connettersi a Apple TV+ utilizzando l’Apple ID personale. L’offerta è limitata a una per famiglia e non può essere combinata con altre promozioni in corso.

Per attivare l’offerta, il dispositivo Apple deve essere aggiornato all’ultima versione del sistema operativo. Una volta effettuato l’accesso, l’utente può esplorare liberamente i contenuti disponibili su Apple TV+, inclusi film, serie TV, documentari e altro ancora. Gli utenti che hanno già un abbonamento attivo o hanno usufruito di promozioni simili in passato non sono idonei.

L’offerta non è cumulabile con altre offerte gratuite di Apple TV+. Dopo il periodo di tre mesi, l’abbonamento si rinnoverà automaticamente al costo standard di 9,99 euro al mese, salvo disdetta.

Se l’acquisto di uno di quei dispositivi non rientra nei propri piani, si può puntare a ottenere fino a un mese di prova gratis:

se è la prima volta che ci si iscrive al servizio si beneficia di 7 giorni gratuiti;

se si attiva l’abbonamento Apple One si riceve 1 mese gratuito.

Un’ottima occasione per scoprire i contenuti esclusivi di Apple TV+ senza alcun costo iniziale. Anche perché il catalogo della piattaforma si aggiorna costantemente: il 19 luglio debutteranno “Omnivore” e “La donna del lago”, mentre il 24 luglio sarà disponibile “Time Bandits”. Infine, il 31 luglio spazio a “Las Azules”. Per guardare questi e altri contenuti, collegati a questa pagina per riscattare la tua offerta.