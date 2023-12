Apple TV e Paramount+ si alleano per un abbonamento low-cost

Due giganti dello streaming, Apple e Paramount, starebbero valutando la possibilità di creare un’offerta combinata per i loro servizi. Si tratterebbe di un’opzione vantaggiosa per gli abbonati a entrambe le piattaforme, che potrebbero accedere a un catalogo più ampio di contenuti a un costo inferiore.

La notizia è stata riportata dal Wall Street Journal (articolo a pagamento), che ha citato delle fonti anonime vicine alle due aziende. Secondo il giornale, le discussioni sono ancora in una fase preliminare e non ci sono certezze sulle modalità e i tempi dell’accordo.

Non è la prima volta che due servizi di streaming si alleano per offrire un pacchetto congiunto. In alcuni paesi, come l’India e gli Stati Uniti, esistono già delle offerte che combinano Paramount+ con altri servizi come JioCinema Premium, Netflix, HBO Max, Verizon, ecc. Anche Disney+ ha un’offerta che include Hulu ed ESPN+. Non è chiaro se l’eventuale accordo tra Apple e Paramount sarebbe limitato al mercato statunitense o se potrebbe essere esteso anche altri paesi. Questo dipenderebbe anche dalle licenze e dalle partnership che Paramount ha nei diversi paesi del mondo.

Un’offerta combinata per Apple TV+ e Paramount+

La ragione principale che spinge Apple e Paramount a cercare una partnership è la competizione sempre più agguerrita nel settore dello streaming. Entrambi i servizi, infatti, hanno perso il 7% dei loro abbonati nel mese di ottobre. Si tratta del tasso di disiscrizione più alto tra tutti i servizi di streaming. Alcuni concorrenti, come Netflix, hanno adottato altre strategie, come introdurre un piano con pubblicità a un prezzo più basso e aumentare il costo dei piani senza pubblicità. Queste mosse hanno avuto successo e hanno attirato più utenti.

Un altro problema che affligge il settore dello streaming è l’aumento dei prezzi dei servizi. Negli ultimi due anni, il costo medio dei servizi di streaming è salito del 25%. Questo rende difficile per i consumatori sostenere gli abbonamenti e li spinge a cercare alternative più economiche. Apple TV+ è passato da 6,99 euro al mese a 9,99 euro al mese in ottobre, dopo un aumento di 3 euro. Paramount+ Essential costa 7,99 euro al mese e presenta annunci pubblicitari, mentre Paramount+ con SHOWTIME costa 14,99 dollari al mese e offre più vantaggi.

I benefici dell’accordo

Se Apple e Paramount riusciranno a creare un’offerta combinata, potrebbero offrire ai loro clienti un valore aggiunto. Paramount+ ha una buona selezione di programmi, tra cui spiccano Star Trek e Yellowstone. Ha anche alcuni sport in diretta, come il calcio negli Stati Uniti. Apple TV+ ha un catalogo più vario, con serie come Ted Lasso, Severance, Silo, ecc. Ha anche alcuni eventi sportivi in diretta. La combinazione di entrambi i servizi offrirebbe sicuramente una maggiore scelta agli spettatori.

Il fattore cruciale sarà il prezzo dell’offerta combinata. Se Apple e Paramount riusciranno a offrire i loro servizi a un prezzo inferiore rispetto ai due abbonamenti separati, potrebbero attrarre più utenti e fidelizzarli. Ad esempio, se un pacchetto tra Apple TV+ e Paramount+ Essential costasse 12 euro al mese, sarebbe più conveniente che pagare quasi 18 euro al mese per i due abbonamenti separati, il che potrebbe essere interessante per i consumatori.

C’è da chiedersi se queste partnership tra servizi di streaming siano davvero vantaggiose per i consumatori o se siano solo un modo per aumentare i profitti delle aziende. Una volta, la TV via cavo era la soluzione più semplice e conveniente per accedere a una grande varietà di contenuti. Ora, bisogna pagare per ogni servizio che trasmette i nostri programmi preferiti e lo sport, e il conto è decisamente più salato.