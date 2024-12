Apple TV Plus gratis il 4 e 5 gennaio 2025, accesso completo

Buone notizie per chi è interessato ad Apple TV+ ma non ha ancora fatto il grande passo. Prima di decidere se sottoscrivere un abbonamento o meno, si potrà di provare gratuitamente la piattaforma per due giorni. In un post sul suo blog, l’azienda di Cupertino ha annunciato che Apple TV+ sarà disponibile gratuitamente il 4 e 5 gennaio 2025, confermando i rumors.

Qualche giorno fa, infatti, Apple aveva stuzzicato la curiosità dei suoi fan con una misteriosa sorpresa in arrivo su Apple TV+ proprio il primo weekend di gennaio.

Provare Apple TV+ senza abbonarsi il 4 e 5 gennaio

Per chi è indeciso, questo dovrebbe dare un’idea reale dell’esperienza offerta da Apple e del suo catalogo di film e serie, prima di abbonarsi. Nel 2020, Apple TV+ ha offerto alcuni contenuti gratuitamente per un periodo limitato. Ma questa sarà la prima volta che offrirà l’intero catalogo gratuitamente, per attirare nuovi abbonati.

Vale la pena notare che Apple ha intenzione di dare il via al 2025 facendo incetta di serie. Il 17 gennaio Apple TV+ trasmetterà la seconda stagione di Severance. Il 22 gennaio arriverà sulla piattaforma la miniserie Prime Target. E il 29 gennaio sarà la volta della quarta stagione di Mythic Quest.

Questa campagna arriva mentre si dice che Apple abbia rivisto la sua strategia per Apple TV+, avvicinandosi un po’ di più a quella di Netflix. Secondo un articolo pubblicato da Bloomberg a settembre, invece di produrre diversi film estremamente costosi, Apple vorrebbe utilizzare il suo budget per rilasciare più contenuti destinati principalmente allo streaming.

Apple non fornisce i numeri degli abbonati alla piattaforma, ma si stima che abbia 25 milioni di abbonati. Questo lo renderebbe uno dei servizi di streaming mainstream più piccoli. Per fare un paragone, Netflix ne ha circa 283 milioni e Prime Video oltre 200 milioni.