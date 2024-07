Apple TV+: potrebbe arrivare la pubblicità

A quanto pare, Apple sta pianificando di introdurre la pubblicità sulla sua piattaforma di streaming video Apple TV+. Per il momento la cosa sarebbe relativa solo al Regno Unito, ma non è assolutamente da escludere che in futuro possa andare a coinvolgere anche altri territori.

Apple TV: piano con pubblicità in arrivo?

Andando più in dettaglio, secondo quanto riferito da The Telegraph, il colosso di Cupertino avrebbe avviato delle trattative con il Broadcaster’s Audience Research Board (BARB) del Regno Unito. L’obiettivo parrebbe essere quello di esplorare le tecniche necessarie per raccogliere dati che monitorino i risultati pubblicitari.

Da tenere presente che allo stato attuale, BARB fornisce statistiche di visualizzazione per i principali network del Regno Unito, tra cui BBC, ITV, Channel 4 e Sky, oltre ai programmi di Apple TV+.

Tutto ciò starebbe ad indicare che Apple si sta preparando a lanciare un nuovo piano in abbonamento per Apple TV+ supportato da pubblicità, sulla falsariga di quanto già fatto dalle principali piattaforme concorrenti.

Un abbonamento supportato da pubblicità potrebbe attrarre nuovi utenti che trovano il prezzo attuale poco congeniale, ma resta da vedere come il gruppo capitanato da Tim Cook gestirà l’equilibrio tra contenuti gratuiti e quelli a pagamento, continuando a mantenere elevata la qualità come fatto sino ad ora.

Da notare che in precedenza Apple ha già sperimentato un’inclusione limitata di pubblicità nei suoi eventi sportivi dal vivo, come la copertura della Major League Soccer dell’anno scorso, dove gli annunci erano presenti anche per i possessori del Season Pass.

Sempre restando in tema di pubblicità, è sicuramente interessante notare che a marzo di quest’anno Apple ha assunto Joseph Cady, un ex dirigente pubblicitario di NBCUniversal, per rafforzare il suo team di pubblicità video.