Apple vende MacBook Pro e Mac mini M4 ricondizionati

Buone notizie per chi cerca un MacBook Pro o un Mac Mini “quasi nuovo” a un prezzo più contenuto. Apple ha iniziato a vendere i modelli ricondizionati con chip M4 nel suo store online dedicato, a circa quattro mesi dal loro debutto sul mercato.

MacBook Pro e Mac mini M4 ricondizionati sul sito Apple con sconti fino al 15%

I MacBook Pro e i Mac Mini da 14 e 16 pollici della serie M4 sono disponibili con sconti fino al 15% rispetto al nuovo. Una bella occasione per chi è alla ricerca di un Mac potente ma non vuole svenarsi.

Oltre al computer, nella confezione dei MacBook Pro ricondizionati si trovano un alimentatore USB-C da 70W e un cavo da USB-C a MagSafe 3 lungo 2 metri. Per i Mac mini, invece, è incluso il solo cavo di alimentazione. Ma la vera chicca è la garanzia: i prodotti ricondizionati di Apple godono di una copertura limitata di un anno e di una politica di reso di 14 giorni. E per i più esigenti, c’è sempre l’opzione di acquistare l’AppleCare separatamente.

Disponibilità in vari Paesi, anche in Europa

Attenzione però: ricondizionato non vuol dire di seconda mano. Apple assicura che i suoi Mac rigenerati sono completamente funzionanti, accuratamente testati e passati al setaccio da un processo di pulizia e ispezione prima di essere rimessi in vendita.

C’è un però: non tutti i modelli e le configurazioni sono disponibili ovunque. Essendo prodotti di “recupero”, l’inventario dei ricondizionati cambia spesso e varia da Paese a Paese. Al momento, i MacBook Pro e i Mac mini M4 rigenerati si trovano negli Stati Uniti, in Canada, nel Regno Unito e in alcuni Paesi europei come Belgio, Germania, Italia, Paesi Bassi e Spagna.

Chi sperava di trovare anche un iMac M4 a prezzo scontato, rimarrà deluso. I modelli ricondizionati dell’all-in-one di Cupertino non sono ancora disponibili in nessun Paese. Ma chissà, magari è solo questione di tempo.