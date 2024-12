Apple Vision Pro, presto il supporto per i controller PlayStation VR?

Apple ha tutta l’intenzione di rendere il suo visore Vision Pro più appetibile per i gamer e gli sviluppatori di videogiochi. E chi lo dice? Il solito Mark Gurman di Bloomberg. Il colosso di Cupertino starebbe, infatti, valutando di aggiungere il supporto ai controller PS VR2 di Sony.

Il supporto per i controller PlayStation VR2 su Vision Pro, la mossa di Apple per attrarre i gamer

Il Vision Pro, almeno fino a questo momento, è stato presentato più come un dispositivo per la produttività e il consumo di contenuti multimediali, piuttosto che per il gaming. Questo perché si affida principalmente ai controlli oculari e manuali, senza integrare un controller separato.

Ma Apple potrebbe aver bisogno dei gamer per ampliare il pubblico del Vision Pro. Finora sono state vendute meno di 500.000 unità del visore. Un risultato non esaltante, che spinge l’azienda a cercare nuove strade.

Ecco perché l’azienda di Cupertino avrebbe avviato discussioni con Sony per integrare il supporto per i controller PS VR2. Parallelamente, starebbe sondando il terreno con gli sviluppatori per capire se sarebbero disposti a supportare i controller nei loro giochi.

Non solo gaming: i controller aprono nuove possibilità

Offrendo un controllo più preciso, Apple potrebbe anche rendere utilizzabili sul Vision Pro altri tipi di software, come Final Cut Pro o Adobe Photoshop. Insomma, i controller potrebbero aprire un mondo di nuove possibilità per il visore di Cupertino.

Bisogna vedere se queste trattative si concretizzeranno in un’effettiva partnership con Sony e in un supporto diffuso da parte degli sviluppatori. Poi non diciamo che Apple non ce la sta mettendo tutta per rendere il suo visore sempre più versatile e appetibile per un pubblico più ampio.