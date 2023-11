Apple Watch: fix per l'eccessivo consumo della batteria

Con la recente distribuzione su Apple Watch di watchOS 10.1, il tanto atteso update con cui è stato introdotto il doppio tap, diversi utenti hanno purtroppo iniziato a lamentare fastidiosi problemi relativi alla durata della batteria del proprio smarwatch, oltre che un surriscaldamento eccessivo del dispositivo. Ben presto, però, le suddette difficoltà saranno soltanto un brutto ricordo.

Apple Watch: in arrivo il fix per i problemi di batteria

Apple sta infatti lavorando per mettere fine alla cosa. A comunicarlo è stata la stessa azienda di Cupertino in una nota interna condivisa con i fornitori di servizi autorizzati, da cui si apprende che tutto verrò risolto con un aggiornamento di watchOS che arriverà a stretto giro.

Nella nota non vengono forniti ulteriori dettagli, per cui per il momento non è chiaro quale sia la causa del problema, quanti siano gli utenti effettivamente coinvolti e se la cosa fa riferimento a tutti i modelli di Apple Watch o solo ad alcuni di essi.

In base alle segnalazioni sino ad ora pervenute, la problematica pare interessare una varietà di smarwatch, dai modelli più vecchi come il Series 5 all’ultimo Ultra 2.

A tal riguardo, è bene tenere presente che le note di rilascio per iOS 17.1, che è stato rilasciato a ottobre scorso, affermano che l’aggiornamento ha risolto un problema per cui “poteva verificarsi un aumento del consumo energetico” quando un Apple Watch con watchOS 10.1 era accoppiato con un iPhone con iOS 17, ma evidentemente il problema di consumo della batteria dello smartwatch non è stato completamente risolto, pertanto sarà necessario un aggiornamento di watchOS.