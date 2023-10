Apple Watch: nessuna novità rilevante nel 2024

I nuovi Apple Watch sono stati annunciati e lanciati sul mercato da pochissimo, ma i modelli che il colosso di Cupertino lancerà nel 2024 non differiranno molto essi, o per meglio dire è parecchio improbabile che portino in dote significative novità.

Apple Watch: nel 2024 nessuna significativa novità

A comunicare la cosa è stato, nelle scorse ore, l’analista della catena di approvvigionamento Ming-Chi Kuo. A suo dire, il futuro modello di Apple Watch non sarà dotato di un display micro-LED o del monitoraggio della glicemia. Le suddette funzionalità saranno implementate sullo smartwatch di casa Apple almeno tra un paio d’anni.

Le informazioni di Kuo sono comunque piuttosto vaghe e tra le altre cose non è chiaro se l’analista si riferisca al modello che succederà Apple Watch Series 9 o a un’altra variante.

Bisogna altresì capire se Kuo abbia escluso dalla sua previsione il lancio dell’ipotetico Apple Watch X atteso per il prossimo anno. A tal riguardo, Mark Gurman aveva dichiarato che il suddetto smartwatch, con significative innovazioni, sarebbe stato lanciato proprio nel 2024 o nel 2025, per celebrare il decimo anniversario del dispositivo. Il primo modello, infatti, è stato annunciato a settembre 2014 e rilasciato ad aprile 2015.

Kuo ha altresì aggiunto che si prevede una diminuzione delle spedizioni dell’orologio smart di Apple a 36-38 milioni di unità nel 2023, con un calo di circa il 15% su base annua. Ha poi concluso asserendo che l’integrazione del dispositivo con il prossimo Apple Vision Pro potrebbe “creare un’esperienza di gestione della salute senza pari e innovativa” che potrebbe incrementare le spedizioni.