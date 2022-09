Apple Watch Pro: cinturini e quadranti esclusivi

Domani Apple terrà uno speciale evento in occasione del quale sarà presentato iPhone 14 in tutte le sue declinazioni e, come di consueto ormai da anni, pure la nuova serie di Apple Watch e in particolare il tanto chiacchierato e atteso Apple Watch Pro, la variante dello smartwatch di Cupertino che dovrebbe essere designata per chi pratica sport estremi e che proprio per tale ragione dovrebbe presentare cinturini e quadranti esclusivi, almeno stando alle più recenti indiscrezioni.

Il solitamente affidabile Mark Gurman di Bloomberg ha infatti condiviso un tweet con cui conferma che Apple Watch Pro è un dispositivo pensato principalmente per un pubblico appassionati di sport estremi e che in virtù di ciò offrirà una selezione di cinturini specifici, compatibili solo con questa e la variante più grande dell’orologio.

This isn’t covered in the CAD drawings, but the new set of bands for the Apple Watch Pro is going to be pretty wide ranging and play into the extreme sports theme. There will also be some pretty info dense faces for fitness metrics. https://t.co/jSD0KZGe1b

— Mark Gurman (@markgurman) September 5, 2022