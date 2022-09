Apple Watch Pro: più pulsanti fisici del modello base?

Apple Watch Pro, la variante della nuova gamma di orologi smart che il gruppo di Cupertino dovrebbe presentare in occasione dello speciale evento fissato per questo mercoledì, potrebbe andarsi a caratterizzare, tra le varie innovative feature, per la presenza di un maggiore numero di pulsanti fisici rispetto alla versione standard.

Apple Watch Pro: pulsante fisico aggiuntivo sulla scocca

A rendere noto il tutto è stato il leaker Sonny Dickson, che ha condiviso sui suoi canali ufficiali le immagini di un accessorio per Apple Watch Pro che pare andare a mettere in evidenza la cosa. Più precisamente, le foto, visibili di seguito, mostrano una custodia per la versione Pro dello smartwatch del gruppo di Cupertino che risulta dotata di uno spazio aggiuntivo sul lato sinistro della scocca che lascia presagire il fatto che possa essere presente un nuovo pulsante.

Inoltre, lo spazio sul lato destro dedicato alla Digital Crown e l’inserto per il pulsante suggeriscono che questi saranno più sporgenti rispetto ad altri modelli dell’orologio.

Ciò, comunque, avrebbe ragion d’essere, considerando che Apple Watch Pro è una soluzione rivolta principalmente ad atleti ed escursioni, i quali preferiscono di gran lunga avere a che fare con tasti fisici invece che con controlli touch perché sono più reattivi e soprattutto possono essere impiegati senza problemi anche quanto piove oppure quando le dita sono sporche.

Sempre osservando la custodia in questione, si evince che il nuovo dispositivo avrò lo schermo più piatto rispetto a quello dei modelli precedenti e sarà a filo con i bordi del telaio, il quale va ad assottigliarsi in un corpo maggiormente arrotondato.