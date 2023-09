Apple Watch: riparare la batteria costa di più

Durante lo speciale evento che si è tenuto martedì di questa settimana, Apple ha tolto i veli ai nuovi Apple Watch Series 9 e Ultra 2. Saranno disponibili nei negozi a partire dal 22 settembre prossimo, ma si possono già preordinare. Il loro prezzo è sorprendentemente inferiore rispetto ai corrispettivi precedenti. Ciononostante c’è stato un rincaro relativo alle riparazioni.

Apple Watch: sostituire la batteria costa 109 euro

Più precisamente, per quel che riguarda i prezzi di assistenza fuori garanzia, la sostituzione della batteria di Apple Watch costa 10 euro in più, passando pertanto da 99 euro a 109 euro. La cifra richiesta è la stessa per tutti gli smartwatch, dal Series 4 all’Ultra 2, quindi non fa riferimento soltanto agli ultimi modelli.

Per quel che concerne il Series 3, invece, il prezzo è di 89 euro, mentre le precedenti generazioni di smartwatch del colosso di Cupertino non sono menzionate in quanto non più idonee per la riparazione perché ormai diventate obsolete.

L’aumento dei prezzi, comunque, non sorprende in maniera particolare visto e considerato che già da marzo scorso erano state incrementate le cifre richieste per la sostituzione delle batterie su iPhone, iPad e Mac. Era quindi presumibile che la “mela morsicata” ritoccasse anche le cifre richieste per le riparazioni dei suoi smartwatch.

Da tenere presente che la sostituzione della batteria di Apple Watch può essere eseguita presso i punti vendita Apple, inviandolo all’azienda oppure presso i centri assistenza autorizzati. Se un Apple Watch è coperto da AppleCare+, il costo di sostituzione è gratuito, a patto però che la capacità massima risulti inferiore all’80%.