Apple Watch Series 10: nessuna profonda revisione del design

Apple Watch Series 10, altrimenti noto anche come Apple Watch X, per celebrare il decimo anniversario del dispositivo, non sarà oggetto di un profondo restyling, come invece vociferato in precedenza. Stando infatti a quelle che sono le più recenti indiscrezioni, il progetto sarebbe troppo ambizioso, motivo per cui Apple avrebbe deciso di posticipare la cosa almeno al prossimo anno.

Apple Watch Series 10 non avrà un design tutto nuovo

Secondo un report di Bloomberg del 2023, Apple Watch Series 10 doveva rappresentare la maggiore revisione di sempre dello smartwatch del colosso di Cupertino. Si diceva che il nuovo design avrebbe reso il dispositivo più sottile e avrebbe introdotto un nuovo sistema di cinturini magnetici, potenzialmente incompatibile con i cinturini attuali. Altre fonti hanno poi confermato il redesign di Apple Watch, ma le nuove informazioni parrebbero suggerire il contrario, appunto.

Non è chiaro cosa, di preciso, sia accaduto al progetto Apple Watch Series 10. Forse le voci su un design rivoluzionario erano errate fin dall’inizio, o forse la società ha deciso di rinunciare a causa di problemi nella produzione, oppure i designer dell’azienda potrebbero aver concluso che l’Apple Watch è già sufficientemente valido così com’è, senza bisogno di andare incontro a cambiamenti drastici.

È comunque molto interessante notare che questa non è la prima volta che le voci su un nuovo design di Apple Watch si rivelano infondate. Nel 2021, infatti, si parlava di un Apple Watch Series 7 con bordi piatti, ma in realtà la gamma si è presentata molto simile ai modelli precedenti, se non per le dimensioni maggiori e le cornici più sottili attorno allo schermo.