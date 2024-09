Apple Watch Series 10 senza rilevamento di ossigeno nel sangue

Durante l’evento di lancio dell’iPhone 16, Apple ha presentato una serie di nuove funzionalità per la salute sui suoi dispositivi indossabili. Tuttavia, una di queste funzioni, il rilevamento dell’ossigeno nel sangue, introdotto con la Serie 6, non sarà disponibile sui modelli della Serie 10 venduti negli Stati Uniti. L’esclusione di questa funzione chiave ha colto di sorpresa molti, considerando l’importanza che Apple attribuisce alle funzioni per la salute sui suoi wearable.

Apple Watch Series 10 non misurerà l’ossigeno nel sangue

La rimozione della funzione di rilevamento dell’ossigeno nel sangue è il risultato di una continua disputa sui brevetti tra Apple e Masimo, un’azienda specializzata in dispositivi medici. Questa controversia aveva già costretto Apple a disabilitare la funzione sugli Apple Watch Series 9 e Ultra 2 alla fine dell’anno precedente.

Non è ancora chiaro se l’eliminazione della funzione sulla Series 10 sia dovuta a una modifica hardware o se sia stata semplicemente disattivata via software, come nel caso della Series 9. Ulteriori dettagli emergeranno quando gli esperti di teardown avranno l’opportunità di esaminare da vicino il nuovo smartwatch.

Se la rimozione della funzione di rilevamento dell’ossigeno nel sangue fosse il risultato di una modifica hardware, significherebbe che Apple ha progettato versioni leggermente diverse dei suoi orologi smart per ogni area geografica di commercializzazione, e questa strategia potrebbe avere ripercussioni sulla produzione e sulla distribuzione a livello globale.

La battaglia legale tra Apple e Masimo continua

Apple e Masimo sono coinvolte in una causa legale da tempo. Masimo aveva ottenuto l’ingiunzione preliminare che vieta ad Apple di usare alcune tecnologie dell’azienda nei suoi Apple Watch. Questo divieto era stato temporaneamente sospeso, ma poi ripristinato a gennaio 2023. Dopo che il divieto è stato nuovamente imposto, Apple ha cercato di ottenere un provvedimento simile contro Masimo, per bloccare la commercializzazione del suo smart watch Freedom.

Le nuove funzioni per la salute dell’Apple Watch Series 10

Nonostante l’assenza del rilevamento dell’ossigeno nel sangue sui modelli statunitensi, Apple ha comunque annunciato una serie di nuove funzioni per la salute che saranno disponibili a livello globale sulla Series 10. Tra queste, spicca il rilevamento dell’apnea notturna, una funzionalità innovativa che potrebbe contribuire a migliorare la qualità del sonno e la salute generale degli utenti.