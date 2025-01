Apple Watch Series 11 e Ultra 3 rileveranno la pressione sanguigna

Gli Apple Watch hanno fatto molta strada da quando erano solo un vezzo per fashionisti. Oggi sono dei veri e propri angeli custodi al polso, capaci di scovare condizioni mediche serie. E con ogni nuova generazione, Apple aggiunge funzioni per monitorare sempre più parametri vitali. L’ultima novità? Il rilevamento dell’apnea notturna sull’Apple Watch Series 10.

Apple Watch Series 11 e Ultra 3 potranno segnalare la pressione alta

Ma le sorprese non finiscono qui. Secondo un report di Bloomberg, gli Apple Watch Series 11 e Ultra 3 del 2025 saranno in grado di rilevare l’ipertensione e allertare gli utenti. Non bisogna aspettarsi però di poter misurare la pressione con un’app dedicata, come si fa con un misuratore da braccio. Più probabilmente, l’orologio eseguirà scansioni in background e avviserà se nota qualcosa di strano. Un po’ come fa già ora con la temperatura corporea.

Per non essere da meno del suo nome, pare che l’Apple Watch Ultra 3 avrà il 5G RedCap e la connettività satellitare in esclusiva. Per chi non lo sapesse, il 5G RedCap (Reduced Capability) è una versione light del 5G standard, che consuma meno e costa meno. Perfetto per dispositivi poco esigenti come gli smartwatch. La connettività satellitare invece, già vista sui nuovi iPhone, permetterà di contattare amici o servizi di emergenza anche dove non c’è copertura cellulare.

Apple Watch SE 3: nuovo look in plastica

Infine, sembra confermato l’arrivo dell’Apple Watch SE 3 quest’anno. Sarà un modello economico con un design esterno completamente rivisto, realizzato principalmente in plastica.

Salvo sorprese, tutti e tre i modelli debutteranno a settembre insieme agli iPhone 17. Insomma, per chi soffre di pressione alta o ama l’avventura, il 2025 potrebbe essere l’anno buono per regalarvi un Apple Watch.