Apple Watch Series 8 e SE 2: supporto al Bluetooth 5.3

Al momento della presentazione di Apple Watch Series 8 e Apple Watch SE 2, la pagina di confronto dei prodotti sul sito del gruppo di Cupertino riportava che entrambi i modelli supportavano il Bluetooth 5.0, ma evidentemente si è trattato di un’imprecisione, visto che adesso i dati sono stati aggiornati e viene invece segnalato il supporto al Bluetooth 5.3.

Apple Watch Series 8 e SE 2 hanno il Bluetooth 5.3

Da tenere presente che in alcuni Paesi, come ad esempio in Italia, il sito Apple localizzato riporta ancora l’uso del Bluetooth 5.0 per i due smartwatch, ma è solo questione di tempo affinché le pagine vengano aggiornate: la redazione di MacRumors ha infatti ricevuto conferma direttamente dall’azienda della “mela morsicata” che i due modelli di smartwatch supportano effettivamente lo standard 5.3.

Da notare che pure tutti i modelli di iPhone 14 integrano il supporto al Bluetooth 5.3, così come gli AirPods Pro 2 e l’Apple Watch Ultra.

Il Bluetooth 5.3 offre migliorie per quel che riguarda le connessioni, facendo in modo che avvengano con modalità ancora più efficienti dal punto di vista energetico. Vi sono anche miglioramenti dei controlli delle chiavi di crittografia per lo scambio di informazioni tra dispositivi connessi e la possibilità di effettuare la classificazione dei canali di trasmissione che si rivela assai utile con i dispositivi compatibili con lo standard Bluetooth Low Energy per una più efficiente divisione delle bande di comunicazione.

Il Bluetooth 5.3 offre altresì il supporto all’audio LE, ma attualmente non è chiaro se Apple abbia effettivamente integrato questa funzione nei suoi nuovi modelli di smartwatch oppure no.