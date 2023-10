Apple Watch Ultra: problemi al display con scarsa illuminazione

Dopo il rilascio di watchOS 10 avvenuto nei giorni scorsi, numerosi utenti in possesso di un Apple Watch Ultra hanno iniziato a lamentare il fatto che il display dello smartwatch risulta essere troppo difficile da leggere in condizioni di scarsa illuminazione.

Apple Watch Ultra: display difficile da consultare con scarsa illuminazione

Andando più nello specifico, in molti lamentano di non essere in grado di leggere le informazioni riprotate sul display dello smartwatch del colosso di Cupertino in versione Ultra in ambienti bui, in quanto lo schermo è eccessivamente scuro, suggerendo che il sensore ambientale del dispositivo non è stato calibrato in maniera corretta per aumentare la luminosità a un livello considerato adeguato.

A detta dei più, il problema si manifesta in maniera particolarmente evidente passando rapidamente da un’area luminosa a una buia e quando il quadrante Wayfinder o Ultra Modular è impostato sulla modalità notturna che applica un filtro rosso sullo schermo. Inoltre, i problemi di scarsa leggibilità persistono nonostante le regolazioni manuali del livello di luminosità eventualmente apportate direttamente dagli utenti nelle impostazioni dello smartwatch.

La problematica interessa sia il primo modello di Apple Watch Ultra che il secondo modello che è stato da poco annunciato e immesso sul mercato, il che lascia presumere che si tratti di un bug di natura software, relativo appunto a watchOS 10, e non di una difficoltà a livello hardware. In virtù di ciò, sicuramente il colosso di Cupertino provvederà a porre rimedio alla cosa con il rilascio di un nuovo update per entrambi i dispositivi.