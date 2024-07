Apri Conto Arancio e ottieni la carta prepagata per le tue vacanze estive

Sei pronto per le vacanze estive? Prima di partire, apri Conto Corrente Arancio per avere subito la carta prepagata, molto pratica per pagare.

Altri vantaggi? Ti dimenticherai del canone mensile: con l’accredito dello stipendio è gratis. I prelievi e i bonifici SEPA e istantanei? Senza commissioni. La carta di credito Mastercard Gold? Senza costi aggiuntivi. Insomma, con Conto Corrente Arancio Più, risparmi un sacco e gestisci tutto in modo semplice.

Vantaggi della carta prepagata per le tue vacanze estive

La prepagata Mastercard virtuale è innanzitutto gratuita. Poi è utilissima per lo shopping online e gli acquisti in negozio durante le vacanze. Puoi richiedere quella fisica e ricaricarla comodamente da app. Perfetta per chi ama viaggiare leggero e senza preoccupazioni.

Il conto include anche il servizio di SMS Alert, così sarai sempre aggiornato sui tuoi movimenti senza dover andare a caccia di Wi-Fi. E l’apertura del conto? Facilissima! Bastano pochi clic per iniziare e puoi scegliere tra due soluzioni: Conto Corrente Arancio Più o Light, a seconda delle tue necessità. Ecco come aprire il conto:

vai sul sito e seleziona “Apri Conto Corrente Arancio”;

scegli il tipo di conto e le carte che preferisci;

attiva il conto con un bonifico, ed è tutto pronto.

L’identificazione è super veloce grazie allo SPID, senza quindi chiamare l’assistenza clienti o aspettare ore. Una volta aperto il conto, puoi iniziare subito a usare tutti i servizi inclusi.

Alla fine, con Conto Corrente Arancio Più hai la gestione trasparente e tanti vantaggi per le tue finanze personali. E, cosa più importante, ricevi la carta prepagata per le tue vacanze estive, pronta a partire con te.