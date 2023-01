Apri Conto Corrente Arancio: per te il 3% sui tuoi risparmi

Con ING i vantaggi non finiscono mai. Infatti, se apri Conto Corrente Arancio, per i primi tre mesi ottieni il 3% lordo di interesse sulle somme depositate su Conto Arancio. Un’ottima opportunità per combattere l’inflazione e la svalutazione costante del denaro dovuti anche al caro vita e ai continui aumenti.

Scegliendo di diventare cliente ING non solo ottieni un tasso che “spacca”, ma hai anche tutto gratis. Infatti, la tenuta di conto è a zero spese, per sempre. Puoi prelevare contante in tutti gli sportelli automatici d’Italia e d’Europa senza commissioni. Sono gratuiti anche i bonifici SEPA fino a 50.000 euro.

Insomma, entrando in Conto Corrente Arancio farai parte di una comunità privilegiata che dà valore ai propri risparmi. Scopri come ottenere tutto questo e molto altro senza fatica e in pochissimi minuti. L’iscrizione è gratuita e completamente online, sbrigati perché questa promozione non durerà a lungo.

Come aprire Conto Corrente Arancio e ottenere tutti i vantaggi

Vediamo quindi come puoi aprire Conto Corrente Arancio e ottenere tutti i benefici che questa nuova promozione offre. Per prima cosa devi registrarti a questo link, inserendo tutti i tuoi dati insieme a un documento di identità valido. Poi lo devi attivare entro il 31 marzo 2023.

Per i primi 3 mesi dall’attivazione hai fino al 3% lordo di interesse su importi fino a un massimo di 100.000 euro. Ma non è finita qui. Infatti, alla fine dei tre mesi i tuoi risparmi continueranno a crescere con un tasso di interesse pari allo 0,50% annuo lordo.

Inoltre, prelievi di contante, bonifici, MAV, RAV, F24 e ricariche telefoniche sono completamente gratis se accrediti lo stipendio o la pensione. Altrimenti, devi avere entrate di almeno 1.000 euro al mese per azzerare il canone di tenuta.

In più, per ogni spesa, hai a disposizione le carte ING. Richiedi la Carta di Credito MasterCard Gold, la Carta di Debito MasterCard e la Carta Prepagata MasterCard. Non perdere altro tempo, approfitta di questa esclusiva occasione. Apri il tuo Conto Corrente Arancio e ottieni il 3% di interesse sui tuoi risparmi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.