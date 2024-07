Apri il conto Crédit Agricole: in omaggio buoni Amazon da usare per il Prime Days

Il tuo portafoglio piange ma hai il grande desiderio di fare shopping su Amazon? Crédit Agricole può esaudire questo tuo desiderio offrendoti la possibilità di ottenere una pioggia di buoni regalo. Stiamo parlando di buoni Amazon fino a 250 euro. Devi soltanto aprire il conto online, così potrai festeggiare l’imminente Prime Days alla grande.

In omaggio buoni Amazon per il Prime Days da Crédit Agricole

Crédit Agricole ti regala più di una semplice opportunità di risparmio. Oltre ai suddetti buoni per Amazon, il conto è a canone a zero per i primi nove mesi. Dopodiché, puoi continuare a non pagarlo se hai meno di 35 anni, un dossier titoli attivo o un patrimonio superiore a 5.000 euro.

Se apri il conto online, puoi anche richiedere la Carta di Credito Oro American Express, ovviamente senza pagare il canone per il primo anno. Tutto si gestisce dall’app: investimenti, movimenti e persino la possibilità di mettere in pausa la tua carta.

Vediamo come si ottengono i buoni Amazon. Se apri il conto online entro il 5 settembre e inserisci il codice promozionale “VISA”, riceverai fino a 100 euro. Aggiungi anche la carta di debito e la “Protezione Mezzi di Pagamento” per altri 25 euro. Questa assicurazione costa 2 euro al mese e ti protegge da utilizzi fraudolenti delle tue carte, anche quelle di altre banche.

Se tutto ciò non fosse abbastanza, puoi arrivare fino a 250 euro invitando i tuoi amici. Ogni amico che aprirà il conto ti farà guadagnare 25 euro, fino a un massimo di 6 amici. Insomma, conquistare il Prime Day con un arsenale di buoni Amazon è più semplice di quanto pensassi! Scegli subito una filiale di riferimento con un consulente dedicato, seleziona la tua carta preferita che ti arriverà direttamente a casa e firma digitalmente il contratto.