Apri il conto Revolut, per te 3 mesi di premium gratis

Vuoi controllare e gestire in qualsiasi momenti i tuoi pagamenti o trasferimenti di denaro? Sei alla ricerca di uno strumento che possa rispondere a tutte queste esigenze ma non sai quale scegliere? Revolut, società di tecnologia finanziaria, offre servizi bancari come cambio valuta, carta prepagata, cambio di criptovaluta e numerosi servizi annessi.

Parliamo inevitabilmente di un servizio completo per chiunque voglia avere sempre sotto controllo la gestione del proprio denaro. Aprendo il conto corrente online Revolut puoi finalmente semplificare le operazioni di gestione del credito: ciascun utente, infatti, una volta diventato cliente Revolut riceverà notifiche di pagamento istantanee.

Se ti iscrivi subito a Revolut puoi godere anche altri vantaggi come 3 mesi di Premium gratis. Ti basta accedere al sito dedicato e inserire il tuo numero di telefono nell’apposito campo. Con Revolut i vantaggi sono giornalieri: puoi spendere, inviare denaro e risparmiare in modo più intelligente e come non sei mai riuscito a fare prima d’ora.

Vuoi inoltre semplificare le tue spese quotidiane? Nessun problema perché Revolut mette a disposizione dei suoi utenti un’unica piattaforma per tutto quello che riguarda il denaro. Se viaggi spesso all’estero non avrai problemi di pagamento perché con la carta Revolut è possibile effettuare acquisti nella valuta locale al tasso di cambio reale. Per dare la possibilità di risparmiare ulteriormente, puoi ottenere anche dei pass per le lounge aeroportuali da utilizzare nei Paesi Ue.

La sicurezza del conto corrente Revolut è del tutto valida dato che è in grado di assicurare una supervisione del conto completa, tenendo al sicuro i dettagli della carta.Esegui pochi i passaggi per ottenere il bonus: ti basta inserire alcuni dei tuoi dati personali accedendo alla pagina web Revolut. Ricorda che effettuando l’iscrizione a Revolut hai 3 mesi di Premium gratis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.